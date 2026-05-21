أنماط سلوكية تدمر العلاقات

خبرني - أفادت أخصائية علم النفس يلينا ديرينكو بأن النقد، والدفاعية، والتجاهل، والازدراء تُعدّ من أكثر الأنماط التي تُدمّر العلاقات الإنسانية، مشيرة إلى أن الازدراء يُعتبر الأخطر بينها.

وأوضحت أن النقد لا يعني مجرد إبداء ملاحظة على سلوك معين، بل يتحول إلى هجوم شخصي على الفرد نفسه. أما الدفاعية فتظهر عندما يرفض الشخص الاستماع للمشكلة ويبدأ بتقديم الأعذار أو إلقاء اللوم على الآخرين، في حين يتمثل التجاهل في انسحاب أحد الطرفين من الحوار ورفضه التحدث.

وأضافت أن الازدراء يُعد أخطر هذه الأنماط، لأنه يعكس فقدانا عميقا للاحترام والثقة داخل العلاقة، مشيرة إلى أن تكراره يُعد مؤشرا مقلقا على تدهور العلاقة.

كما شددت على أن أكثر العبارات تدميرا للعلاقات هي تلك ذات الطابع المطلق، مثل: «أنت دائما» أو «أنت أبدا»، لأنها تتحول من مناقشة موقف محدد إلى اتهام شامل للشخص.

ومن بين الأمثلة التي ذكرتها: «أنت دائما تفسد كل شيء»، و«أنت لا تدعمني أبدا»، و«لا فائدة من الحديث معك»، و«لقد أفسدت كل شيء مجددا»، موضحة أن مثل هذه العبارات تقوّض الثقة، لأن الطرف الآخر يشعر بأنه يُحكم عليه بشكل غير عادل وغير موضوعي.

واختتمت بالإشارة إلى أن العلاقات غالبا لا تنهار بسبب أحداث كبيرة، بل نتيجة تراكم تفاصيل صغيرة مثل: عدم الشكر، أو الاعتذار، أو السؤال عن الحال، أو العناق، أو ملاحظة معاناة الطرف الآخر في الوقت المناسب.