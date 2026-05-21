وفاة وإصابتان بحوادث سير على طرق خارجية في الأردن

خبرني - توفي شخص صباح اليوم الخميس، إثر حادث تدهور مركبة على طريق إربد – المفرق.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي، إن فرقها تعاملت مع حادث تدهور مركبة وقع على طريق إربد – المفرق، بالقرب من دوار الدبابة، نتج عنه وفاة سائق المركبة، حيث جرى إخلاء الجثة إلى أقرب مستشفى.

إصابتان في حادث تصادم على طريق جابر

وكشفت الإدارة أنها تعاملت أيضاً مع حادث تصادم مركبة وقع على طريق جابر – المفرق.

ونتج عن الحادث إصابتان متوسطتان، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

تدهور ثلاث مركبات على طريق إربد – عمان

وبينت إدارة الدوريات الخارجية أنها تعاملت أيضاً مع حادث تدهور لثلاث مركبات على طريق إربد – عمان قبل جامعة إربد الأهلية، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث هو الانزلاق الناجم عن الأمطار.

ودعت السائقين إلى تخفيف السرعة وترك مسافات أمان كافية تفادياً للحوادث، والالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، خاصة مع استمرار فرص هطول الأمطار في عدد من المناطق.

