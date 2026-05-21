إسرائيل تأسر سفيرا مصريا سابقا

خبرني - أفاد نشطاء مصريون بأن مصريين اثنين من بين المحتجزين لدى إسرائيل بعد توقيف أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة في عرض البحر.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية، فجر الأربعاء، أن عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، انتهت بالسيطرة على الأسطول ونقل جميع النشطاء البالغ عددهم 430 ناشطا إلى إسرائيل.

وأكد المحامي المصري خالد علي أن السفير المصري السابق محمد عليوة من بين الموقوفين في عملية أسطول الصمود، فيما كتب الناشط والكاتب باسل رمسيس: "أحب أنبه المصريين والمصريات أن عندنا سفير سابق، تم إحالته للتقاعد من كام سنة، ومن النهاردة الفجر بقى أسير عند إسرائيل. السفير السابق محمد عليوة اتحرك من تونس لتركيا من تلات أسابيع، وطلع على قارب من قوارب أسطول الصمود باتجاه غزة. وتم اقتحام القارب وخطفه هو وزمايله النهاردة الفجر من المياه الدولية. وحاليا مش معروف مكانه".

والمحتجز الثاني يدعى كريم عواد وهو طالب مصري يدرس الطب في دولة أوروبية.

ونشر نشطاء فيديو لـ عليوة، سجله على متن إحدى سفن الأسطول، يقول فيه: " إن كنتم تشاهدون هذا الفيديو فهذا يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت باختطافي من المياه الدولية، أنا أشارك في مهمة إنسانية مدنية سلمية تهدف لكسر الحصار غير الشرعي المفروض على أهلنا في غزة وتقديم ومساعدات إنسانية وإظهار التضامن مع أهلنا في غزة".

وواصل: "اختطافي إن دل على شيء فإنما يدل على استمرار إسرائيل في الحصار غير الشرعي وعملية الإبادة الجماعية".

وكان أسطول الصمود العالمي قد أبحر الخميس من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 قاربا وسفينة في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

وفي وقت سابق، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يوثق الاعتداء على ناشطي "أسطول الصمود" بعد وصولهم إلى ميناء أسدود، إثر اختطافهم في المياه الدولية.

وأظهر مقطع الفيديو التنكيل بنشطاء الأسطول من جانب وزير الأمن القومي، بعدما هتفت إحدى المشاركات "فلسطين حرة".

كما ظهر الوزير المتطرف وهو يقف أمام نشطاء مكبلين بالأصفاد وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي.

ونددت دول عدة بما حدث للنشطاء والتنكيل بهم، واستدعت عدة دول أوروبية سفراء إسرائيل، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومته ستسعى جاهدة لتوسيع نطاق حظر دخول بن غفير إلى إسبانيا ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل.