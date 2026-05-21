هدنة إيران تربك الذهب عالمياً.. هل تنتهي موجة الصعود؟

خبرني - استقر سعر الذهب، الخميس، بعد أن تغلب التأثير الناجم عن التفاؤل المرتبط باحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف من التضخم الناتج عن صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% الأربعاء بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 30 آذار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم حزيران 0.2% إلى 4545.50 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، لكنه توعد بشن المزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على اتفاق، مضيفا أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام "للحصول على الإجابات الصحيحة" من طهران.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط الأربعاء مع تزايد الآمال في أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيسان أن غالبية صانعي السياسة النقدية في المجلس شعروا بأن "تشديد السياسة النقدية بقدر ما سيكون مناسبا على الأرجح" إذا ظل التضخم مستمرا فوق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 2%.

وأشار مسؤولو البنك المركزي الأميركي أيضا إلى أن استقرار معدل البطالة إلى جانب نمو الوظائف بأكثر من المتوقع على مدى شهرين يشيران إلى أن سوق العمل لا تزال قوية ولا تحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لدعمها.

وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست ، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت 0.2% إلى 1041.74 طنا الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 75.96 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.2% ليصل إلى 1947.37 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.1% ليصل إلى 1368.75 دولارا.