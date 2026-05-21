الخميس: 21 أيار 2026
قمصان المنتخب الوطني في مونديال 2026 تلفت أنظار الصحافة العالمية

  • 21 أيار 2026
  • 08:07
خبرني - ذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن قمصان المنتخب الوطني الخاصة بكأس العالم 2026 لفتت الأنظار، مع بدء الكشف عن الأطقم الخاصة بالبطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمصان الثلاثة المبهرة التي قدمها المنتخب الوطني، حملت إشارات إلى مدينة البترا والنقوش النبطية والشماغ الأردني، إضافة إلى السوسنة السوداء، الزهرة الوطنية للمملكة، التي حضرت بشكل بارز في تصميم القميص الثالث.

وأضافت أن الأردن، في مشاركته الأولى تاريخيا في كأس العالم، ينضم إلى قائمة المنتخبات التي بدأت بعرض أطقمها، إلى جانب منتخبات أخرى صاعدة.

ولفتت إلى أن الكشف عن قمصان مونديال 2026 ما يزال مستمرا، وسط اهتمام إعلامي واسع بالتصاميم ذات الطابع التراثي.

معاقبة موسيالا لتسببه في إصابة شخصين بسيارته
