أعلنت رحيل تشارلز.. إذاعة بريطانية تفعّل بالخطأ (بروتوكول وفاة الملك)

خبرني - اعتذرت إذاعة بريطانية محلية الأربعاء عن إعلانها بالخطأ وفاة الملك تشارلز الثالث، إثر عطل تقني أدى إلى تفعيل إجراء خاص تعتمد عليه وسائل الإعلام البريطانية عند وفاة الملك.

وقالت إذاعة "كارولاين" -ومقرها في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي إنجلترا- إن الإعلان الخاطئ بُث بعد ظهر الثلاثاء، نتيجة "خطأ في النظام المعلوماتي" داخل الأستوديو الرئيسي.

وأوضح مدير الإذاعة بيتر مور -في منشور على فيسبوك- أن ما يُعرف بـ"إجراء وفاة الملك" -وهو بروتوكول تحتفظ به الإذاعات البريطانية استعدادا لحالة وفاة العاهل- قد "فُعِّل خطأً"، مما أدى إلى إذاعة خبر غير صحيح عن وفاة الملك.

وأضاف مور أن الإذاعة توقفت عن البث بعد تفعيل الإجراء، كما تقتضي القواعد المعمول بها، وهو ما نبه فريق العمل إلى الخلل، قبل أن تستأنف برامجها وتقدم اعتذارا على الهواء.

وقدمت الإذاعة اعتذارها إلى الملك تشارلز الثالث وإلى المستمعين "عن أي إزعاج أو قلق" تسبب فيه الإعلان الخاطئ.

وجاء الخطأ بينما كان الملك تشارلز والملكة كاميلا في زيارة لأيرلندا الشمالية، حيث شاركا في فعاليات عامة في العاصمة بلفاست، بينها عرض موسيقي ورقصات شعبية في منطقة "تيتانيك كوارتر".

ويبلغ تشارلز الثالث 77 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر/أيلول 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. وفي فبراير/شباط 2024، أعلن قصر باكنغهام إصابته بالسرطان دون الكشف عن نوع المرض، مما أثار تكهنات واسعة بشأن حالته الصحية.

ورغم ذلك، واصل الملك أداء مهامه الرسمية والمشاركة في مناسبات عامة داخل بريطانيا وخارجها، من بينها زيارة دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية -قبل نحو شهر- وُصفت بأنها "تاريخية".

وتعد إذاعة "كارولاين" من أقدم الإذاعات البريطانية المستقلة، إذ تأسست عام 1964، واشتهرت سابقا كـ"إذاعة قرصنة" كانت تبث من سفن قبالة السواحل البريطانية، قبل أن تتحول لاحقا إلى محطة مرخَّصة.