*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

معاقبة موسيالا لتسببه في إصابة شخصين بسيارته

  • 21 أيار 2026
  • 03:27
معاقبة موسيالا لتسببه في إصابة شخصين بسيارته

خبرني  - أعلنت النيابة العامة،  الأربعاء، سحب رخصة قيادة جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا بعد حادث تصادم مع سيارة أخرى على طريق سريع قرب العاصمة البافارية.

وقال متحدث باسم النيابة إن موسيالا متهم بتعريض حركة المرور للخطر والتسبب بإصابات جسدية نتيجة الإهمال في حالتين.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن موسيالا (23 عاما) قوله "بالفعل تسببت في حادث سير في أبريل/نيسان 2025، وأتحمل مسؤوليته بالطبع، وأنا ممتن للغاية لأن إهمالي لم يتسبب في إصابة أحد بإصابات خطيرة".

وأضاف المتحدث أن موسيالا كان يقود بسرعة 194 كم/ساعة وقت وقوع الحادث، وتجاوز السرعة المسموح بها (120 كم/ساعة)، مشيرا إلى إصابة سائق السيارة الأخرى، البالغ من العمر 30 عاما، وراكب آخر يبلغ من العمر 26 عاما، بإصابات طفيفة في الحادث.

ووفقا لهذا القرار، سيكون النجم الألماني الشاب ممنوعا من قيادة السيارات حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تقارير تتكهن بوجهة غوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي
تقارير تتكهن بوجهة غوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي
  • 2026-05-21 03:08
تحت أنظار الأمير ويليام... أستون فيلا يتوج بطلا لـ«يوروبا ليغ»
تحت أنظار الأمير ويليام... أستون فيلا يتوج بطلا لـ«يوروبا ليغ»
  • 2026-05-21 03:00
مفاجآت في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026
مفاجآت في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026
  • 2026-05-21 00:37
نجم تونس الصاعد ينسحب من كأس العالم بعد مكالمة هاتفية من والده ولموشي يهاجمه
نجم تونس الصاعد ينسحب من كأس العالم بعد مكالمة هاتفية من والده ولموشي يهاجمه
  • 2026-05-21 00:24
ولي العهد للنشامى: كل الاردن وراكم
ولي العهد للنشامى: كل الاردن وراكم
  • 2026-05-20 23:38
تقرير: محمد صلاح يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي
تقرير: محمد صلاح يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي
  • 2026-05-20 23:36