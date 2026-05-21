تقارير تتكهن بوجهة غوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي

خبرني - أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم.

وأكد المدرب البالغ من العمر 55 عاما للاعبيه أنه سيستقيل بعد مباراة الأحد الأخيرة في الموسم ضد أستون فيلا متراجعا بذلك عن التطمينات التي قدمها للاعبين قبل أيام قليلة.

ووفقا لما ذكرته "لاازيتا ديللو سبورت" فإن بيب غوارديولا مستعد لدخول عالم التدريب الدولي ولا يزال مدرب مانشستر سيتي هو المرشح الأمثل لخلافة غاتوزو في منصب تدريب منتخب إيطاليا.

ولا يزال منتخب إيطاليا يبحث عن تعيين مدرب جديد بعد استقالة غاتوزو والذي فشل في قيادة الأتزوري لكأس العالم بهزيمته أمام البوسنة والهرسك في نهاية مارس الماضي.

ويعد أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليغري من أبرز الأسماء المرشحة لتدريب منتخب إيطاليا، ويدخل روبرتو مانشيني كخيار محتمل أيضا بينما يعد بيب غوارديولا الخيار الأمثل.

وأصبح غوارديولا مستعدا لخوض غمار التدريب الدولي بعد 17 موسما كاملا تنقل فيها بين أندية أوروبية عملاقة مثل برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وقد يتولى غوارديولا منصب تدريب منتخب إيطاليا بعد كأس العالم 2026 أو قد يكون بعد بطولة كأس أمم أوروبا 2028 إذا كان يرغب في الحصول على تقاعد من التدريب.

يذكر أن بيب غوارديولا قد قضى عشرة مواسم في ملعب "الاتحاد" وحقق العديد من الألقاب منها ستة ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا ومن المقرر أن يحل محله إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي السابق.