لعشاق البطيخ .. اليكم فوائده الصحية

خبرني - أكدت الدراسات السريرية فوائد البطيخ للقلب والأوعية الدموية بفضل محتواه العالي من الليكوبين والأحماض الأمينية الطبيعية النادرة.

ويساهم تناول عصير البطيخ بانتظام في حماية الأوعية الدموية من التلف الناتج عن ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما يعزز القيمة الغذائية الإجمالية للنظام الغذائي.

وأظهرت دراسة أجراها علماء أمريكيون أن الأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ تساعد القلب والأوعية الدموية على التكيف مع الإجهاد. أي أن تناول البطيخ بانتظام لا ​​يساعد على التغلب على حرارة الصيف فقط، بل يحسن جودة النظام الغذائي بشكل ملحوظ أيضا، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

وتكشف الدراسات التي أجريت، عن جوانب جديدة لتأثير البطيخ الأحمر على صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي. واستندت إحدى الدراسات إلى مسح وطني واسع النطاق للأمريكيين، قارن بين النظام الغذائي لمحبي البطيخ الأحمر وأولئك الذين يتجنبونه تماما.

واتضح، أن الأشخاص الذين يتناولون البطيخ الأحمر بانتظام يتمتعون بنظام غذائي أكثر توازنا. ويحصلون على كميات أكبر بكثير من الألياف الغذائية، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات А و С ومضاد الأكسدة القوي الليكوبين. علاوة على ذلك، كما أن الذين يتناولونه أقل عرضة للإفراط في تناول الدهون المشبعة، ويستهلكون كميات أقل من السكر المضاف، ما يساعدهم على الحفاظ على وزنهم.

وأظهرت تجربة أخرى ضمن هذه الدراسة أجراها باحثون من جامعة لويزيانا تضمنت تناول الشباب عصير البطيخ الطبيعي يوميا، استجابة الأوعية الدموية لارتفاع حاد في مستوى سكر الدم. وأن العصير ساعد في الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التمدد بشكل طبيعي.

ويعتقد العلماء أن السر الرئيسي للبطيخ يكمن في الأحماض الأمينية الطبيعية- إل-سيترولين وإل-أرجينين. تحفز هذه المواد إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يرخي جدران الأوعية الدموية ويسهل تدفق الدم. ويعتبر البطيخ الأحمر من أغنى مصادر هذه المركبات، لذلك يقلل تناوله من الإجهاد التأكسدي، ويشكل وقاية ممتازة من أمراض القلب والأوعية الدموية.