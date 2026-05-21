الخميس: 21 أيار 2026
مصرع 3 أشخاص جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

خبرني  - قالت سلطات ولاية نيو مكسيكو إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بينما خضع عشرة من المسعفين للعلاج بعد تعرضهم لمادة مجهولة، عقب استدعائهم إلى منزل للاشتباه في تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وأضافت شرطة ولاية نيو مكسيكو أن ثلاثة من بين أربعة أشخاص عثر عليهم فاقدي الوعي داخل المنزل قد ماتوا، بينما يتلقى الشخص الرابع العلاج في أحد مستشفيات مدينة ألبوكيركي.

وخلال عملية الاستجابة، أوضحت السلطات أن "18 من أفراد فرق الطوارئ تعرضوا للمادة وبدأوا يعانون من أعراض شملت الغثيان والدوار".

وتم نقل جميع أفراد الاستجابة الأولية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، حيث وضعوا في الحجر الصحي ويخضعون للمراقبة.

وقدمت فرق المواد الخطرة التابعة لإدارة الإطفاء والإنقاذ في ألبوكيرك المساعدة في موقع الحادث في ماونتن إير، وهي منطقة ريفية شرق ألبوكيركي، في محاولة لتحديد المادة المتسببة في الواقعة.

وقال الضابط ويلسون سيلفر من شرطة ولاية نيو مكسيكو: "يعتقد المحققون حاليا أن المادة قد تنتقل عن طريق التلامس، ولا يعتقدون أنها تنتقل عبر الهواء"، فيما أكد مسؤولو بلدة ماونتن إير "عدم وجود أي تهديد على العامة، وأنه تم تطويق المنزل بسياج أمني".

 

 

واشنطن ترفع اسم فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين ‌‌للعقوبات
