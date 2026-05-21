الأردن.. القبض على شخص متهم بالاحتيال على عاملين في توصيل الطلبات

خبرني - ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص متهم بالاحتيال على عدد من الشبان العاملين في توصيل الطلبات، بعد استلامه طلبات متعددة دون دفع قيمتها.

ووفقاً لما أورده الصحفي غازي مرايات في صحيفة الرأي، فقد وردت شكاوى من شبان يعملون في توصيل الطلبات حول شخص يقوم بطلب وجبات طعام ومواد تموينية ومنزلية من محال تجارية مختلفة، ثم يعمد بعد استلامها إلى التحايل على موظفي التوصيل والتهرب من دفع ثمنها، قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وأضاف أنه، وبعد عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد هوية الشخص، ليتبين أنه من أصحاب القيود الجرمية. وبناءً على ذلك، جرى إعداد كمين له في إحدى ضواحي العاصمة عمان، وأُلقي القبض عليه. وبالتحقيق معه، اعترف بالاحتيال على المشتكين.