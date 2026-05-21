*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الأردن.. القبض على شخص متهم بالاحتيال على عاملين في توصيل الطلبات

الأردن.. القبض على شخص متهم بالاحتيال على عاملين في توصيل الطلبات

  • 21 أيار 2026
  • 02:37
الأردن القبض على شخص متهم بالاحتيال على عاملين في توصيل الطلبات

خبرني  - ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص متهم بالاحتيال على عدد من الشبان العاملين في توصيل الطلبات، بعد استلامه طلبات متعددة دون دفع قيمتها.

ووفقاً لما أورده الصحفي غازي مرايات في صحيفة الرأي، فقد وردت شكاوى من شبان يعملون في توصيل الطلبات حول شخص يقوم بطلب وجبات طعام ومواد تموينية ومنزلية من محال تجارية مختلفة، ثم يعمد بعد استلامها إلى التحايل على موظفي التوصيل والتهرب من دفع ثمنها، قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وأضاف أنه، وبعد عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد هوية الشخص، ليتبين أنه من أصحاب القيود الجرمية. وبناءً على ذلك، جرى إعداد كمين له في إحدى ضواحي العاصمة عمان، وأُلقي القبض عليه. وبالتحقيق معه، اعترف بالاحتيال على المشتكين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن .. طالبه بسداد ديونه فقتله !
الأردن .. طالبه بسداد ديونه فقتله !
  • 2026-05-20 14:20
ضبط 4 أشخاص باعوا أدوات غش إلكترونية لطلاب في إربد
ضبط 4 أشخاص باعوا أدوات غش إلكترونية لطلاب في إربد
  • 2026-05-20 10:27
إصابة والد الشهيد الطيار معاذ الكساسبة بحادث دهس في الكرك
إصابة والد الشهيد الطيار معاذ الكساسبة بحادث دهس في الكرك
  • 2026-05-19 22:38
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات
  • 2026-05-19 13:30
الأردن.. ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل
الأردن.. ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل
  • 2026-05-18 23:46
الدفاع المدني يخمد حرائق أعشاب ومحاصيل زراعية في عدد من المحافظات وينشر عددا من التحذيرات
الدفاع المدني يخمد حرائق أعشاب ومحاصيل زراعية في عدد من المحافظات وينشر عددا ...
  • 2026-05-18 21:35