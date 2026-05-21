تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا إلى مكة المكرمة

أكد مدير البعثات الإدارية في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، عبد السلام دوريج، أنه جرى تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين.

وأوضح دوريج أن الفرق الميدانية تابعت أوضاع الحجاج في خمسة فنادق بمنطقة الحفاير، ولم ترد أي شكاوى تُذكر، مشيرا إلى أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة المكرمة بحالة صحية جيدة، بحسب المملكة.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية محمد الطوالبة، وفاة حاج أردني من مواليد عام 1953، بعد تعرضه للتعب والإرهاق أثناء أداء المناسك.

وبيّن الطوالبة أن الحاج راجع البعثة الطبية الأردنية، حيث خضع للفحوصات اللازمة، قبل تحويله إلى أحد المستشفيات في مكة المكرمة، ليفارق الحياة هناك.

وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ذوي المتوفى في الأردن، وكذلك مع زوجته المرافقة له، لإبلاغهم بالوفاة وتقديم واجب العزاء، مؤكداً متابعة الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحالة.