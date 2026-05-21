مفاجآت في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026

خبرني - أطلق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، زلزالا من المفاجآت المدوية في الشارع الرياضي، بعد إعلانه اليوم الأربعاء عن القائمة المبدئية للفراعنة المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها في 11 يونيو/حزيران المقبل في أمريكا الشمالية.

وشهدت القائمة المبدئية التي ضمت 27 لاعبا صدمات بالجملة، تمثلت في الإطاحة بأسماء رنانة كان يُعتقد أنها تحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفراعنة، وفي مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وأحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي، مقابل استدعاء تاريخي ومفاجئ للشاب حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة الإسباني للشباب.