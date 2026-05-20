إنجاز أردني في الهيدروجين الأخضر.. الدكتور المهندس حمزة النوافعة ينال الدكتوراه بامتياز من جامعة ويسكونسن الأمريكية

خبرني - في إنجاز أكاديمي وعلمي يُضاف إلى سجل الكفاءات الأردنية المتميزة، حصل الدكتور المهندس حمزة مخلد النوافعة على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن – ميلووكي الأمريكية (University of Wisconsin–Milwaukee)، بتقدير امتياز، بعد سنوات من الجد والاجتهاد والتميز العلمي.

وجاءت أطروحته بعنوان:

“Optimization of a Solar-Powered Electrolytic Cell for Efficient Green Hydrogen Production”

والتي تناولت تحسين أداء خلية تحليل كهربائي تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية، في مجال يُعد من أبرز مجالات الطاقة المستدامة والتقنيات المستقبلية عالميًا.

وبدأ الدكتور النوافعة رحلته الأكاديمية في الجامعة الألمانية الأردنية (German Jordanian University)، حيث حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة، ضمن برنامج أكاديمي مشترك مع جامعة لايبزيغ للعلوم التطبيقية (HTWK Leipzig) في ألمانيا، واكتسب خلالها خبرات علمية وعملية متقدمة في أنظمة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة.

كما واصل مسيرته العلمية في الجامعة الألمانية الأردنية، وحصل على درجة الماجستير في هندسة الطاقة المتجددة والبيئة، حيث ركزت رسالته البحثية على نمذجة والتحكم في أنظمة الطاقة الهجينة ضمن بيئات الشبكات الذكية، من خلال دراسة تطبيقية مرتبطة بالشبكة الكهربائية الأردنية، الأمر الذي عزز خبرته في دمج مصادر الطاقة المتجددة وتحسين استقرار أنظمة الطاقة.

وسبق للدكتور النوافعة أن عمل محاضرًا في جامعة الحسين التقنية، التابعة لمؤسسة ولي العهد، حيث قام بتدريس مساقات متخصصة في مجال الطاقة، وأسهم في نقل خبراته الأكاديمية والعملية إلى الطلبة، في إطار دعم وتأهيل الكفاءات الشابة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز للأسرة الأكاديمية الأردنية، ونموذجًا مشرفًا للشباب الأردني الطموح في ميادين البحث العلمي والطاقة المتجددة، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأمين، الداعمة لتمكين الشباب الأردني والإيمان بقدراتهم وإبداعاتهم في صناعة المستقبل.