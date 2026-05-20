تقرير: محمد صلاح يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي

خبرني - ذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن نادي فنربخشة التركي يجري مشاورات لضم المهاجم المصري محمد صلاح من فريق ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "كاوت أوف سايد" أن صلاح، بعد إعلانه في الأسابيع الماضية نهاية مسيرته مع ليفربول، حريص جدا على الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى، ما قد يمهد الطريق أمام انتقاله إلى نادي فنربخشة التركي الذي أجرى معه مشاورات أولية.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن أندية الدوري السعودي، خاصة النصر والهلال والأهلي والقادسية، مهتمة بالتعاقد مع صلاح، في حين أن المفاوضات السابقة بين وكيل اللاعب ونادي الاتحاد السعودي توقفت.

وعرضت الأندية السعودية على صلاح راتبا يصل إلى 30 مليون دولار كل سنة، إلى جانب مكافآت توقيع بقيمة 20 مليون دولار، وفق الموقع.

غير أن الموقع نقل عن مصادر خاصة أن صلاح مستعد لمنح الضوء الأخضر لصفقة الانتقال إلى نادي فنربخشة التركي.

وأوضحت المصادر أن النادي التركي قدم "عرضا غير رسمي" لصلاح خلال محادثات أولية، وأبدى النجم المصري استعداده لقبول راتب يتراوح بين 12 و13 مليون يورو سنويا من أجل الاستمرار في اللعب داخل أوروبا.

وقال الموقع إن صلاح لم يغلق الباب تماما أمام الانتقال إلى السعودية، ولكن أولويته الحالية هي مواصلة مشروعه الرياضي الطموح.

وقال أحد المصادر: "صلاح طموح للغاية، وفي الوقت الحالي لا أراه ذاهبًا إلى السعودية، والأمور تبدو إيجابية".

ويخوض صلاح مبارياته الأخيرة بقميص ليفربول بعد رحلة دامت تسعة مواسم، وسيكون لقاء برينتفورد الأخير الأحد المقبل في مسيرة صلاح بقميص "الريدز".