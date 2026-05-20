الخميس: 21 أيار 2026
منتخب الكونغو يلغي معسكره قبل كأس العالم بسبب إيبولا

  • 20 أيار 2026
  • 23:31
خبرني - ألغى منتخب الكونغو الديمقراطية معسكره التدريبي الذي كان مقرراً لمدة ثلاثة أيام استعداداً لكأس العالم، وكذلك حفل وداع الجماهير المقرر في العاصمة كينشاسا، بسبب تفشي فيروس إيبولا في شرق البلاد.

وسيتم استكمال الاستعدادات في أماكن أخرى بعد تفشي نوع نادر من فيروس إيبولا يُعرف باسم "بونديبوجيو"، والذي يُعتقد أنه أودى بحياة أكثر من 130 شخصاً، وتسبب في نحو 600 حالة مشتبه بها.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يُمثل حالة طوارئ صحية عامة تحظى باهتمام دولي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين تحضيريتين استعداداً لكأس العالم، الأولى ضد الدنمارك في لييغ، ببلجيكا في 3 يونيو، والثالثة ضد تشيلي في جنوب إسبانيا في 9 يونيو. وأكد المتحدث باسم المنتخب، جيري كاليمو، لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الأربعاء، أن المباراتين ستقامان في موعدهما المحدد.

وقال كاليمو: كانت هناك ثلاث مراحل تحضيرية: الأولى في كينشاسا لتوديع الجماهير، والثانية في بلجيكا وإسبانيا مع إقامة مباراتين وديتين ضد الدنمارك في لييغ وتشيلي في إسبانيا، أما المرحلة الثالثة من 11 يونيو في هيوستن بالولايات المتحدة. وقد أُلغيت مرحلة واحدة فقط، وهي مرحلة كينشاسا.

مفاجآت في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026
