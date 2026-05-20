مدرب الزمالك: لقب الدوري بمثابة تعويض لخسارة الكونفيدرالية

خبرني - أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري المحلي.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء: أهدي اللقب لجماهير الزمالك، وكنت أتمنى التتويج بالكونفيدرالية الأفريقية من أجل إسعادهم، وكنت حزيناً بعد خسارة اللقب الأفريقي بسبب حزن الجماهير.

وأشاد المدير الفني بلاعبي الفريق موضحاً أنهم بذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: الزمالك يستحق الفوز باللقب عن جدارة، والبطولة بمثابة تعويض للجماهير بعد خسارة الكونفيدرالية.

وحصد فريق الزمالك لقب الدوري المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة لينفرد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

مفاجآت في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026
  • 2026-05-21 00:37
  • 2026-05-21 00:37
نجم تونس الصاعد ينسحب من كأس العالم بعد مكالمة هاتفية من والده ولموشي يهاجمه
  • 2026-05-21 00:24
  • 2026-05-21 00:24
ولي العهد للنشامى: كل الاردن وراكم
  • 2026-05-20 23:38
تقرير: محمد صلاح يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي
  • 2026-05-20 23:36
  • 2026-05-20 23:36
منتخب الكونغو يلغي معسكره قبل كأس العالم بسبب إيبولا
  • 2026-05-20 23:31
  • 2026-05-20 23:31
صحفي مصري: المنتخب الأردني قادر على مفاجأة العالم في المونديال
  • 2026-05-20 22:39
  • 2026-05-20 22:39