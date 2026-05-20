البعثة الطبية الأردنية المرافقة للحجاج الأردنيين تستقبل 125 حالة

خبرني - واصلت البعثة الطبية الأردنية المرافقة لبعثة الحج الأردنية تقديم خدماتها الصحية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام، حيث استقبلت العيادات الطبية خلال الساعات الـ16 الماضية نحو 250 حالة مرضية، بمعدل 125 حالة في كل شفت يمتد لـ8 ساعات، وسط جاهزية طبية متواصلة وكوادر تعمل على مدار الساعة.

وقال مدير العيادة الفرعية في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، الدكتور عبدالرحمن عجاج، اليوم الأربعاء، إن معظم الحالات التي راجعت العيادات كانت تعاني من أمراض تنفسية خفيفة وحالات زكام وإجهاد ناجمة عن طبيعة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن أوضاع الحجاج الصحية بشكل عام جيدة ومستقرة، ولم تسجل أي حالات مقلقة بين الحجاج الأردنيين.

وأشار إلى أن البعثة الطبية خصصت 3 عيادات داخل مكة المكرمة في مواقع تجمعات الحجاج الأردنيين، الذين يبلغ عددهم نحو 8 آلاف حاج، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وتقديم الرعاية والعلاج اللازمين بأسرع وقت ممكن.

وأكد عجاج حرص كوادر البعثة الطبية، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية والمتابعة الميدانية للحجاج، بما يضمن تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأضاف أن الفرق الطبية تواصل تنفيذ جولات ميدانية وتقديم الإرشادات الوقائية والتوعوية للحجاج، لا سيما المتعلقة بالإجهاد الحراري وطرق الوقاية من الأمراض التنفسية، داعياً الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك.