صحفي مصري: المنتخب الأردني قادر على مفاجأة العالم في المونديال

خبرني - أكد الصحفي الرياضي حسام راضي أن مشاركة منتخب الأردن في بطولة كأس العالم تمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الكرة الأردنية والعربية، مشيرًا إلى أن “النشامى” نجحوا في كتابة فصل جديد من الإنجازات بعد سنوات طويلة من العمل والتطور والاستقرار الفني والإداري.

وقال حسام راضي في تصريح الأربعاء، إن منتخب الأردن لم يصل إلى كأس العالم من فراغ، بل جاء هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة بدأت قبل أكثر من عقدين، وتحديدًا منذ أول ظهور تاريخي في بطولة كأس أمم آسيا بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، الذي وضع حجر الأساس لجيل آمن بإمكانية المنافسة على الساحة القارية والدولية.

وأضاف أن الجماهير العربية لا تزال تتذكر مشاركة الأردن الأولى في كأس آسيا قبل 22 عامًا، حين خطف “النشامى” الأنظار بوصولهم إلى الدور ربع النهائي، وفرضهم التعادل على منتخب اليابان، الذي تُوج لاحقًا باللقب، في مواجهة تاريخية شهدت واحدة من أغرب الوقائع التحكيمية المتعلقة بتغيير المرمى قبل ركلات الترجيح.

وأوضح حسام راضي أن المنتخب الأردني أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه يمتلك مشروعًا رياضيًا حقيقيًا، خاصة بعد الوصول إلى نهائي كأس آسيا، ثم تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، مؤكدًا أن هذا الجيل استطاع أن يصنع إنجازات كانت تبدو صعبة المنال قبل سنوات قليلة.

وأشار إلى أن وقوع الأردن في مجموعة قوية تضم منتخب الأرجنتين حامل اللقب، والجزائر، والنمسا، سيمنح اللاعبين فرصة تاريخية لإثبات قدراتهم أمام كبار منتخبات العالم، لافتًا إلى أن غياب الضغوط الجماهيرية الكبيرة قد يشكل عنصر قوة إضافيًا لصالح “النشامى”.

وأكد حسام راضي أن الجماهير الأردنية تعول كثيرًا على خبرات النجم موسى التعمري، المحترف في نادي ستاد رين الفرنسي، إلى جانب المهاجم علي علوان، والموهبة الصاعدة علي العزايزة، لتقديم مستويات تليق بحجم الإنجاز التاريخي.

وأضاف أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر ستكون واحدة من أبرز مباريات المجموعة، نظرًا للطابع العربي الخاص الذي تحمله، بينما ستكون مواجهة الأرجنتين بقيادة الأسطورة Lionel Messi فرصة استثنائية للاعبي الأردن للاحتكاك بأبطال العالم في أكبر محفل كروي.

واختتم راضي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب الأردن يمتلك الروح والطموح لتقديم بطولة كبيرة، وأن الجماهير العربية بأكملها تنتظر من “النشامى” كتابة قصة جديدة في تاريخ كرة القدم العربية خلال مشاركتهم الأولى في كأس العالم.