القضاء الأميركي يوجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو

خبرني - وجّه القضاء الأميركي الأربعاء، اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو (94 عاما) على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 كان يقودهما طياران معارضان لشقيقه الزعيم الراحل فيدل كاسترو.

وفي لائحة الاتهام المعلنة، يُتَّهم راوول كاسترو وآخرون بالتآمر لقتل أميركيَّيْن، إلى جانب تهم أخرى.

وأكد وزير العدل الأميركي تود بلانش أن توجيه الاتهام إلى كاسترو يُظهر أن الولايات المتحدة "لا تنسى" مواطنيها.

وقال في مؤتمر صحافي "رسالتي اليوم واضحة: الولايات المتحدة والرئيس ترامب لا ينسيان ولن ينسيا مواطنيهما".

ورفضت هافانا هذه الاتهامات.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، عبر إكس، إنّ القرار الأميركي "خطوة سياسية لا أساس قانونيا لها".

ورأى أن هذه الاتهامات تهدف إلى "إضافة المزيد إلى الملف الذي يختلقونه لتبرير عدوان عسكري على كوبا".

ويُشكّل توجيه اتهام إلى كاسترو منعطفا في الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وكوبا، في وقت تعاني الجزيرة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحروقات.

وكان ترامب لمّح مرارا إلى رغبته في إسقاط الحكومة الشيوعية الكوبية.

وعام 2015، أشرف راوول كاسترو على تقارب تاريخي مع الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما، إلا أنّ ترامب أعاد التوتر الى العلاقات بين واشنطن وهافانا الخاضعة لحصار أميركي.