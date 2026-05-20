أكسيوس: اتصال صعب بين ترمب ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف الحرب

خبرني - قالت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، إن اتصالا “صعبا” جرى الثلاثاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية مقترح سلام جديد بشأن إيران تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية وتركيا ومصر.

وبحسب تقرير لموقع أكسيوس، الأربعاء، يعمل الوسطاء على صياغة "خطاب نوايا" يوقعه كل من الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسميا، وإطلاق مفاوضات تستمر لـ30 يوماً بشأن البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يبدي شكوكا كبيرة تجاه مسار المفاوضات، ويدفع باتجاه استئناف الحرب لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية الحيوية، فيما يواصل ترامب التأكيد على إمكانية التوصل إلى اتفاق، مع استعداده لاستئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات.

وقال ترمب الأربعاء: "السؤال الوحيد هو: هل سنمضي ونُنهي الأمر، أم أنهم سيوقعون وثيقة؟ لنرَ ما سيحدث"، مضيفا أن نتنياهو "سيفعل ما أريده منه" فيما يتعلق بإيران.

وأكدت إيران أنها تراجع مقترحاً محدثاً، لكنها لم تُظهر حتى اليوم أي مؤشرات على مرونة في مواقفها، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة "استناداً إلى المقترح الإيراني المؤلف من 14 نقطة".

ونقل التقرير عن مسؤول عربي قوله إن الجهود الجديدة تهدف إلى الحصول على التزامات أكثر وضوحاً من إيران بشأن برنامجها النووي، مقابل تفاصيل أميركية بشأن الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة.

كما أشار التقرير إلى أن وفدا قطريا زار طهران خلال الأسبوع الحالي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول أحدث مسودة مطروحة.

وفيما أكدت المصادر استمرار الخلافات بين ترمب ونتنياهو بشأن المسار المقبل، نقل التقرير عن مصدر أميركي قوله إن نتنياهو كان "شديد القلق" بعد المكالمة مع ترامب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن نجاح المحادثات يتطلب من الولايات المتحدة وقف ما وصفه بـ"القرصنة" ضد السفن الإيرانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء إسرائيل حربها في لبنان.

ووفق التقرير، يسعى نتنياهو إلى زيارة واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لعقد اجتماع مع ترامب.