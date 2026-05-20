الاربعاء: 20 أيار 2026
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى 350 ألف يورو

  • 20 أيار 2026
  • 22:02
خبرني - ارتفعت القيمة السوقية للاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز المصري عودة الفاخوري إلى 350 ألف يورو، وفقا لأحدث تحديث صادر عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص بإحصاءات اللاعبين والقيم السوقية، بعد أن كانت تبلغ 250 ألف يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل المستويات الفنية التي يقدمها الفاخوري خلال الفترة الأخيرة، سواء مع المنتخب الوطني أو مع ناديه المصري، إلى جانب تصاعد الاهتمام بموهبته باعتباره من أبرز اللاعبين الأردنيين الشباب الصاعدين.

وكان الفاخوري انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الماضية، قادما من نادي الحسين إربد، في خطوة شكلت محطة مهمة في مسيرته الاحترافية.

