الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري 2025-2026

خبرني - حسم الزمالك بشكل رسمي لقب الدوري المصري للممتاز للموسم الحالي 2025-2026 بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج.

واستعاد الزمالك لقبه المفقود منذ عام 2022 بفوز ثمين على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليحقق لقبه الـ15 في تاريخ الدوري المصري.

فاز الزمالك على سيراميكا 1-0، بعدما سجل له عدي الدباغ هدف حسم اللقب في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

وحاول الزمالك تعزيز التقدم في باقي أوقات المباراة وسجل هدفا ثانيا بالفعل عبر شيكو بانزا مع بداية الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء للفار لوجود مخالفة.

بينما على الجانب الآخر، حاول سيراميكا إدراك التعادل أملا في خطف الفوز وحرمان الأبيض من اللقب، وكان قريبا من تسجيل هدف أول في الدقيقة 56 بعد احتساب ركلة جزاء له، لكن محمد عواد حارس الزمالك تصدى لها بالمرصاد.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا