هل تشارك مصر والأردن في خليجي 27؟.. توضيح رسمي

خبرني - كشف اتحاد كأس الخليج العربي موقفه من دعوة منتخبي مصر والأردن للمشاركة في بطولة خليجي 27.

وأكد جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، عدم وجود خطط لمشاركة المنتخب المصري في المسابقة، موضحا أن هذا الاقتراح لم يطرح للنقاش مطلقا.

وعند سؤاله عن إمكانية توجيه الدعوة لمصر والأردن للانضمام للبطولة، أوضح الرميحي في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الفكرة ليست قيد الدراسة حاليا، رغم احتمال تغير المعطيات مستقبلا بما يسمح بضم منتخبات جديدة.

واختتم الرميحي تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة ستبقى في الوقت الراهن حكرا على المنتخبات الوطنية لدول الخليج العربي فقط.

تأتي هذه التوضيحات في أعقاب مراسم قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج، والمقرر انطلاق فعالياتها في المملكة العربية السعودية في مطلع العام المقبل.

وتشارك في البطولة منتخبات السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والعراق واليمن.