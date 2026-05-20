محمد رمضان يستعد لعمل درامي جديد في رمضان 2027 مع أحمد مراد - صورة 1نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ظهر خلالها برفقة الفنان محمد رمضان، والمؤلف أحمد مراد، والمنتج صادق الصباح، والإعلامي محمد عبد المتعال مدير عام شبكة قنوات MBC في مصر وشمال أفريقيا، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بموسم دراما رمضان 2027، مع تعليق مقتضب قال فيه: "مفاجأة قريبًا".

ويأتي هذا اللقاء في ظل استعدادات مبكرة لعمل درامي جديد يجمع أسماء بارزة في مجالات الكتابة والإنتاج والبث التلفزيوني، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل المشروع خلال الفترة المقبلة.

كان الفنان محمد رمضان قد كشف في وقت سابق عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، عن تحضيره لمسلسل جديد من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027 عبر قنوات MBC مصر وMBC العراق وMBC السعودية، مؤكدًا توجهه إلى جمهوره بالقول: "بقول لكل جمهوري استنوني على شاشات MBC مصر والعراق والسعودية في موسم رمضان 2027".

وأوضح رمضان أن العمل الجديد من تأليف الكاتب أحمد مراد، لافتًا إلى أن الإعلان عن اسم مخرج المسلسل سيتم لاحقًا، مع استمرار مراحل التحضير واختيار فريق العمل المشاركين في المشروع.

وكان آخر ظهور درامي للفنان محمد رمضان من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، من تأليف وإخراج محمد سامي، حيث دارت أحداثه حول شخصية جعفر العمدة، وهو رجل أعمال يمتلك عددًا من شركات المقاولات، ويدخل في صراعات متعددة مع منافسين في مجاله.

وتتطور الأحداث داخل العمل مع زواجه من ثلاث سيدات، قبل أن تتغير مسارات حياته بعد ارتباطه بشخصية عايدة، حيث تنشأ بينهما العديد من المواقف التي تضع علاقتهما أمام تحديات متتابعة ضمن سياق درامي اجتماعي.