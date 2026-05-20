*
الاربعاء: 20 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب

  • 20 أيار 2026
  • 21:17
السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب

خبرني - قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل.

كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتهم وهو إماراتي الجنسية، في القضية المنظورة أمام دائرة أمن الدولة.

وكان النائب العام لدولة الإمارات قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بلقيس تكشف كواليس مشاركة والدها في ألبوم «غل»
بلقيس تكشف كواليس مشاركة والدها في ألبوم «غل»
  • 2026-05-20 21:39
ظاهرة نادرة.. تعامد الشمس على الكعبة يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما
ظاهرة نادرة.. تعامد الشمس على الكعبة يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما
  • 2026-05-20 21:28
الفاو: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث
الفاو: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث "صدمة زراعية غذائية"
  • 2026-05-20 20:22
الإمارات تكشف عن تقدم في مشروع خط أنابيب بديل لمضيق هرمز
الإمارات تكشف عن تقدم في مشروع خط أنابيب بديل لمضيق هرمز
  • 2026-05-20 18:55
الإمارات تقود التحول الحكومي الأكبر عالميا بالذكاء الاصطناعي المساعد
الإمارات تقود التحول الحكومي الأكبر عالميا بالذكاء الاصطناعي المساعد
  • 2026-05-20 18:32
اتفاق الطاقة النووية بين أميركا والسعودية لا يتضمن ضوابط صارمة
اتفاق الطاقة النووية بين أميركا والسعودية لا يتضمن ضوابط صارمة
  • 2026-05-20 10:20