السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب

خبرني - قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل.

كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتهم وهو إماراتي الجنسية، في القضية المنظورة أمام دائرة أمن الدولة.

وكان النائب العام لدولة الإمارات قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.