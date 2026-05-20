بلدية إربد تحدد 5 مواقع لبيع الأضاحي

خبرني - حددت بلدية إربد الكبرى 5 مواقع لبيع الأضاحي، والتي سيتم السماح بوضع الحظائر فيها، اعتبارا من الأربعاء.

وقال الناطق باسم البلدية غيث التل، إن المواقع المعتمدة تشمل شارع فوعرا، وطريق المزارع، وساحة الإسكان في شارع فراس العجلوني، والمنطقة المقابلة لبئر حكما، إضافة إلى مدينة الشاحنات، مؤكداً أن التصاريح الممنوحة تقتصر على عرض وبيع الأضاحي فقط، فيما يمنع إجراء عمليات الذبح داخل تلك المواقع بشكل نهائي.

وأضاف أن البلدية ألزمت أصحاب الحظائر بدفع رسوم وتأمينات مالية، لضمان الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات المعمول بها، وأهمها توفير حاويات مخصصة للنفايات والمحافظة على النظافة العامة وعدم التعدي على الأرصفة أو حرم الطرق.

وأكد التل أن البلدية ستتخذ إجراءات فورية بحق أي حظيرة مخالفة، تصل إلى الإزالة دون إنذار مسبق في حال مخالفة الشروط الصحية والبيئية.