طقس العرب: فرص أمطار في شمال الأردن الخميس

خبرني - تتأثر المملكة الأردنية ومنطقة بلاد الشام، بدءا من ساعات ليل الأربعاء/الخميس، باندفاع كتلة هوائية أبرد من المعتاد، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسود أجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة خصوصا فوق المرتفعات الجبلية.



يتوقع أن تشهد ساعات الليل المتأخر وفجر الخميس تبدلا في الحالة الجوية يشمل:

ظهور السحب: تكاثف للصحب المنخفضة في أجزاء مختلفة من المملكة.

فرص الأمطار: هطول زخات متفرقة من الأمطار تتركز بشكل رئيسي في شمال المملكة.

نشاط الرياح: هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما يزيد من الإحساس ببرودة الأجواء.

مع حلول نهار الخميس، تتعمق الكتلة الهوائية الأكثر برودة في أجواء المملكة، ليطرأ تبدل ملموس على الطقس:

درجات الحرارة: تنخفض الحرارة بشكل واضح لتصبح أقل من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 6 إلى 8 درجات مئوية، مع أجواء مائلة للبرودة صباحا فوق المرتفعات.

امتداد الهطولات: تستمر فرص الأمطار صباحا في المناطق الشمالية، مع احتمالية امتدادها بشكل محدود إلى أجزاء من المناطق الوسطى، بالإضافة إلى محافظتي الكرك والطفيلة.

تنبيه جوي: يتوقع أن تنشط الرياح الغربية خلال ساعات العصر، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق والطرق الصحراوية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ لذا يهيب بالسائقين توخي الحيطة والحذر.