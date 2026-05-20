تطورات جديدة في قضية هالة صدقي ومساعدتها السابقة

أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في مصر حكماً يقضي بإلزام الفنانة هالة صدقي بسداد مبلغ 100 ألف ريال سعودي لصالح مساعدتها السابقة حسناء، وذلك على خلفية نزاع مالي مرتبط بمشاركتها في برنامج "شكراً مليون".

وجاء في حيثيات الحكم أن المبلغ المستحق يتعلق بمطالب مالية تقدمت بها المساعدة، بعد خلافات حول مكافآت البرنامج، لتلجأ لاحقاً إلى القضاء المدني عقب حفظ بلاغ سابق.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حفظ البلاغ المقدم من مساعدة الفنانة هالة صدقي، لعدم توافر شبهة جنائية واعتبار أن النزاع ذو طبيعة مدنية، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.

وفي سياق القضية، سبق أن باشرت جهات التحقيق في الشيخ زايد فحص بلاغ مقدّم من المساعدة تتهم فيه الفنانة بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال سعودي، تمثل مكافأة من البرنامج.

وخلال التحقيقات، تم الاستماع إلى أقوال المساعدة حسناء، حيث أعادت تأكيد اتهاماتها، بينما واجهتها جهات التحقيق بردود الفنانة والمستندات المقدمة منها، والتي أنكرت صحتها بالكامل.

واستمرت الإجراءات القانونية في القضية إلى أن صدر الحكم المدني النهائي بإلزام الفنانة بسداد 100 ألف ريال سعودي، في ظل استمرار تداول تفاصيل البلاغ الأصلي داخل أروقة التحقيق قبل إحالته للمسار القضائي المدني.