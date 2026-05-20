ترمب يقول إنه سيعمل على حل قضية تايوان

خبرني - قال الرئيس دونالد ترامب، خلال رده يوم الأربعاء على سؤال حول توريد الأسلحة الأمريكية إلى تايوان التي تعترف بها واشنطن كجزء لا يتجزأ من الصين، إنه سيعمل على حل قضية تايوان الجزيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحن نسيطر تماما على الوضع في هذا المجال. لقد عقدنا اجتماعا ممتازا مع الرئيس شي جين بينغ. وسنعمل لحل مشكلة تايوان".

وفي معرض رده على سؤال صحفي، أشار ترامب كذلك إلى أنه سيتحدث مع رئيس إدارة تايوان قبل اتخاذ قرار بشأن توريد الأسلحة إلى الجزيرة.

في يوم 15 مايو، صرّح ترامب أنه ناقش بالتفصيل مع شي جين بينغ، خلال زيارته الرسمية إلى الصين، مسألة المبيعات المحتملة للأسلحة الأمريكية لتايوان، ونوه بأنه سيتخذ قرارا بشأن هذا الأمر في وقت لاحق.

ويشار إلى أن السلطات الصينية، تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، كما ترى أن الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرط أساسي للدول الأخرى الراغبة في إقامة أو الحفاظ على علاقات دبلوماسية معها. وتظل مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، تقليديا، إحدى نقاط التوتر الرئيسية في العلاقات بين واشنطن وبكين.