الحبس 6 أشهر وغرامة مالية.. تطورات الحكم على حبيبة رضا بسبب محتوى خادش

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صانعة المحتوى حبيبة رضا بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكانت نيابة النزهة، برئاسة المستشار معتز زكريا، قد قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات تتعلق بنشر محتوى مرئي يتضمن مخالفات للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد قيامها بنشر مقاطع فيديو تضمنت سلوكيات وُصفت بأنها مخالفة للقيم المجتمعية.

وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهمة نشرت مقاطع مصورة ظهرت خلالها وهي تؤدي حركات راقصة بملابس وُصفت بأنها غير لائقة، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث تم العثور على هاتف محمول بحوزتها، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع فيديو وصور مرتبطة بنشاطها في نشر محتوى مخالف.

وخلال مواجهة المتهمة بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقرت بقيامها بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ضبط المحتوى المنشور عبر الإنترنت والتصدي لأي مواد تُعد مخالفة للقانون أو الآداب العامة.