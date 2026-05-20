موعد عرض Off Campus 2.. كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد

خبرني - يترقب جمهور الدراما الشبابية حول العالم موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل “Off Campus” بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، وسط حالة من الاهتمام المتزايد بتطورات القصة وأبطال العمل الجدد وتوقيت طرحه الرسمي على منصة برايم فيديو.

نجح مسلسل Off Campus في جذب اهتمام واسع منذ انطلاق موسمه الأول في مايو/أيار 2026 عبر منصة Prime Video، حيث تدور أحداثه داخل جامعة “بريار” الخيالية، التي تجمع بين العلاقات العاطفية وأجواء الرياضة والحياة الجامعية في إطار درامي شبابي.

نجاح الموسم الأول وبناء عالم “بريار”

اعتمد العمل على رواية الكاتبة Elle Kennedy، واستطاع تقديم أسلوب سرد يعتمد على تعدد القصص، بحيث يركز كل موسم أو مجموعة حلقات على ثنائي مختلف، مع استمرار ظهور باقي الشخصيات بشكل متوازٍ داخل الأحداث.

هذا الأسلوب السردي دفع كثيرين إلى مقارنته بأعمال درامية أخرى تعتمد على تغيير محور الشخصيات الرئيسية بين المواسم، ما ساهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع تفاصيله المختلفة.

تجديد مبكر من Amazon MGM Studios

أعلنت شركة Amazon MGM Studios عن تجديد المسلسل لموسم ثانٍ في فبراير/شباط 2026، وذلك قبل بدء عرض الموسم الأول رسميًا، في خطوة عكست ثقة مبكرة في استمرار نجاح العمل وتوسعه.

وأوضح “Peter Friedlander” أن المسلسل يقدم دراما إنسانية قادرة على الوصول إلى شرائح جماهيرية واسعة، مشيرًا إلى أن عالم جامعة “بريار” يتيح مساحة كبيرة لتقديم مواسم متعددة وشخصيات متجددة.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد عرض الموسم الثاني من “Off Campus”، إلا أن تقارير إنتاجية تشير إلى أن التصوير من المقرر أن يبدأ في يونيو/حزيران 2026 داخل كندا، على أن يستمر حتى سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وبناءً على الجدول الزمني للموسم الأول، يتوقع متابعون أن يكون موعد عرض الموسم الثاني خلال منتصف عام 2027، مع ترجيحات بطرحه في أبريل/نيسان أو مايو/أيار حال الانتهاء من مراحل ما بعد الإنتاج في الوقت المحدد.

قدّم الموسم الأول معالجة لرواية “The Deal”، التي ركزت على علاقة هانا ويلز ولاعب الهوكي غاريت غراهام، بينما تشير التوقعات إلى أن الموسم الثاني قد يتناول رواية “The Mistake”، التي تدور حول جون لوغان وغريس إيفرز.

وتتمحور القصة المتوقعة حول محاولات لوغان لاستعادة علاقته بغريس بعد ابتعاده عنها بسبب ارتباكه العاطفي وتفكيره في مستقبله الرياضي والعائلي، في وقت ظهرت فيه مؤشرات داخل نهاية الموسم الأول قد تمنح مساحة أكبر لشخصيتي دين وآلي في الخطوط الدرامية القادمة.

من المتوقع عودة عدد من أبطال الموسم الأول إلى الجزء الجديد، إلى جانب انضمام وجوه جديدة إلى فريق العمل، لتعزيز خطوط الأحداث وتوسيع نطاق السرد الدرامي.

ويضم طاقم العمل كلًا من إيلا برايت، وبيلمونت كاميلي، وميكا عبد الله، وأنطونيو سيبريانو، وجالين توماس بروكس، وستيفن كالين، مع انضمام إنديا فاولر في دور غريس إيفرز، إضافة إلى مشاركة فيليبا سو ضمن الشخصيات الجديدة.

وفي المقابل، أكد صناع العمل عدم مشاركة شخصية جاستن في الموسم الثاني، مع الإشارة إلى إمكانية عودته في مواسم لاحقة بحسب تطور الأحداث