للمرة الأولى.. الجيش السوري يشارك في مناورات عسكرية دولية خارج البلاد

خبرني - سجل الجيش السوري مشاركة هي الأولى من نوعها خارج الأراضي السورية، عبر انضمامه إلى مناورات "EFES 2026" العسكرية في تركيا، بمشاركة واسعة لقوات برية وبحرية وجوية لعدد كبير من الدول.

وقال الجيش السوري في بيان إن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز حضور الجيش في الفعاليات العسكرية الخارجية، وتوسيع قنوات التعاون والتواصل مع الجيوش المشاركة، والاستفادة من التجارب التدريبية والتنظيمية التي يمكن توظيفها في مسارات التطوير.

وتأتي هذه المشاركة ضمن فعالية عسكرية مشتركة تعد من أبرز التدريبات متعددة الجنسيات في المنطقة، وتركز على تعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل الخبرات العسكرية، والاطلاع على أساليب العمل الحديثة في بيئات قتالية متنوعة ومتعددة الاختصاصات.

وشملت التدريبات سيناريوهات ميدانية متقدمة تضمنت عمليات إنزال، وتنسيقا بين القوات البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى تدريبات على إدارة العمليات المشتركة والعمل ضمن تشكيلات عسكرية متعددة الجنسيات.

وأكدت الجهات المنظمة أن مشاركة وحدات من الجيش السوري تهدف إلى تعزيز حضور المؤسسة العسكرية السورية في الفعاليات العسكرية الخارجية، وتوسيع قنوات التعاون والتواصل مع الجيوش المشاركة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التدريبية والتنظيمية الحديثة بما يدعم مسارات التطوير وإعادة الهيكلة.

وتحظى مناورات "EFES 2026" باهتمام عسكري واسع نظرا لحجم القوات المشاركة فيها وطبيعة التدريبات التي تحاكي ظروف العمليات القتالية المعاصرة، ما يجعلها منصة مهمة لتبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية بين القوات المشاركة.