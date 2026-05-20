الاردن .. 5 بواخر محمّلة بشحنات إلى العراق ترسو على أرصفة ميناء العقبة

خبرني - قال المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إن 5 بواخر ترسو حاليا على أرصفة ميناء العقبة، تحمل شحنات متنوعة تشمل الأرز والذرة والسكر والحديد والخشب، وجميعها بضائع “ترانزيت” متجهة إلى العراق، في ظل توقف العمليات البحرية في مضيق هرمز.



وأضاف خليفات، أن العراق لجأ إلى ميناء العقبة لتنفيذ عمليات الاستيراد بنظام الترانزيت منذ نحو شهرين، تزامنا مع تطورات الأحداث في إيران وتأثر حركة الملاحة البحرية في المنطقة.



وأشار إلى أن حجم المناولة على رصيف النفط في ميناء العقبة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو مليوني طن، مقارنة مع نحو 1.4 مليون طن خلال عام 2024، مسجلا زيادة تقارب 70%.



وبيّن خليفات أن الميناء استقبل أيضا 100 ألف طن من الزيوت النباتية المخصصة للعراق عبر 4 بواخر، فيما تنتظر حاليا باخرتان إضافيتان محملتان بنحو 65 ألف طن من الزيوت النباتية لتفريغ حمولتهما.