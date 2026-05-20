مسؤول إيراني: إغلاق باب المندب قد يرفع أسعار النفط إلى 250 دولارا للبرميل

خبرني - حذر مسؤول إيراني من أن استخدام إيران لمضيق باب المندب كورقة ضغط في أي صراع محتمل مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط قد يصل إلى ما بين 200 و250 دولارا للبرميل

ونقلت وكالة "فارس" عن محمد حسن نامي، المساعد الخاص لوزير الداخلية الإيراني، قوله إنه في حال اضطرت إيران إلى تفعيل دور مضيق باب المندب، فإن أسعار النفط قد تشهد قفزة كبيرة، مشيرا إلى أن طهران اعتمدت حتى الآن بشكل أساسي على إمكانات مضيق هرمز لأسباب معينة.

وسبق أن أعلن محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) المتحالفة مع إيران، أن الحركة قد تلجأ إلى إغلاق مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وذلك في حال تصاعد المواجهات، مع التأكيد على أن ذلك قد يقتصر على الدول التي تصفها الحركة بـالمعتدية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية حول إيران، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة العالمية وسبب ارتفاعا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية والسلع في عدد من الدول.

كما كانت حركة "أنصار الله" قد لمحت في وقت سابق إلى إمكانية توسيع نطاق التصعيد ليشمل مضيق باب المندب، في حال تطلبت التطورات ذلك ضمن سياق دعم إيران.