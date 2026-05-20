خبرني - أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن عبور 26 سفينة تجارية وناقلة نفط ضخمة عبر مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي تسير بانتظام ولكن بموجب تصاريح مسبقة وتنسيق كامل مع قواتها الميدانية.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تشديد إجراءات الحصار البحري المضاد الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية منذ الشهر الماضي؛ حيث أكدت المصادر العسكرية الأمريكية إجبار 90 سفينة وناقلة على تغيير مساراتها الإبحارية، فضلاً عن تعطيل وشل حركة أربع سفن أخرى منذ انطلاق العمليات العسكرية للحصار.

وأضافت واشنطن أنها دفعت بمروحيات هجومية متطورة من طراز "وايبير AH-1Z" التابعة لقوات مشاة البحرية (المارينز) لتنفيذ دوريات مسلحة ومرافقة السفن التجارية في المياه الإقليمية لفرض الانصياع للحصار الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في الممر المائي الأهم عالمياً عقب إغلاق طهران للمضيق بشكل شبه كامل أمام حركة الملاحة الدولية باستثناء قطعها البحرية، وذلك منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في فبراير الماضي، مما تسبب في أضخم أزمة واضطراب لإمدادات الطاقة والنفط العالمية في التاريخ الحديث.

وعلى صعيد الاختراقات الدبلوماسية للحظر، أكدت وكالة رويترز نجاح ناقلتي نفط صينيتين عملاقتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام في الخروج الآمن من المضيق اليوم الأربعاء، فيما تستعد ناقلة صينية ثالثة للمغادرة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان طهران الأسبوع الماضي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين، عن التوصل لاتفاق خاص يقضي بتخفيف القيود الإيرانية المفروضة على السفن الصينية.

كما أعلن وزير خارجية كوريا الجنوبية عن عبور ناقلة نفط كورية للمضيق بعد إتمام التنسيق الأمني والسياسي مع السلطات الإيرانية.

من جانبه، أشار مرصد الشحن الدولي "لويدز ليست" إلى تسجيل ارتفاع نسبي في حركة العبور؛ حيث مرّت 54 سفينة على الأقل عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعادل ضعف حركة الملاحة المسجلة في الأسبوع الذي سبقه، مستدركاً بأن هذه المعدلات لا تزال تشكل فُتاتاً ضئيلاً مقارنة بحركة الملاحة الطبيعية المعتادة قبل اندلاع الملحمة العسكرية، والتي كانت تشهد عبور نحو 140 سفينة تجارية يومياً.