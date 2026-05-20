موعد طرح أولى أغنيات ألبوم حماقي الجديد «سمّعوني»

خبرني - كشف المطرب محمد حماقي عن موعد إطلاق أولى أغنيات ألبومه الجديد “سمّعوني”، بعد فترة من التحضيرات المكثفة استعدادًا لطرحه رسميًا للجمهور عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

أعلن المطرب محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” انتهاء رحلة التحضير للألبوم الجديد، مؤكدًا أن البداية ستكون مع أولى الأغنيات التي تحمل عنوان “قالوا عني إيه”، والمقرر طرحها يوم الخميس الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح حماقي في منشوره أن العمل على الألبوم استغرق فترة طويلة من الإعداد والتجهيز، مشيرًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع انطلاقة موسيقية جديدة مع أولى أغنيات مشروعه الغنائي “سمّعوني”.

يتضمن ألبوم “سمّعوني” 10 أغنيات متنوعة، يتعاون خلالها حماقي مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، من بينهم تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، محمد يحيى، ونادر حمدي، بينما يتولى التوزيع الموسيقي توما، بما يمنح الألبوم تنوعًا في الألحان والأساليب الغنائية.

كما يشهد الألبوم ديو غنائيًا يجمع محمد حماقي بالفنانة شيرين عبد الوهاب، على أن يتم طرحه لاحقًا عبر جميع منصات الاستماع الموسيقي الرقمية.

وخلال الفترة الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التساؤلات حول ابتعاد محمد حماقي عن الساحة الفنية، وسط تداول منشورات من جمهور الفنان تطالب بالاطمئنان على حالته الصحية والكشف عن سبب الغياب.

وفي ذلك الوقت، خرج الموزع الموسيقي توما بتصريحات إعلامية أكد خلالها أن ما يتم تداوله بشأن اختفاء حماقي غير صحيح، موضحًا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة، وأنه كان منشغلًا بالتحضير لأعمال الألبوم الجديد الذي يتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وبهذا الإعلان، يعود محمد حماقي إلى جمهوره عبر مشروع غنائي جديد يحمل طابعًا متنوعًا يجمع بين التعاونات الفنية المختلفة وتقديم أعمال موسيقية جديدة ضمن ألبوم “سمّعوني”.