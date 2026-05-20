الأردن فوق كل اعتبار... رسائل وطنية من

خبرني - احتفت جامعة الشرق الأوسط بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في فعالية وطنية حملت رسائل سياسية وثقافية أكدت مكانة الأردن بوصفه نموذجًا للاستقرار والاعتدال في محيط إقليمي يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة.

شهد الحفل الذي رعاه رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، مشاركة شخصيات دبلوماسية، ونيابية، وأمنية، وأكاديمية، وطلبة من الجاليات العربية.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الأعيان، العين حسين الحواتمة إن عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية يشكل محطة وطنية مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، بما يحمله من دلالات ترتبط ببناء الإنسان، وترسيخ المؤسسات، وتعزيز الهوية الوطنية، مشيدًا بالدور الذي تؤديه الجامعات في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الشباب، وربطهم بالمحطات الوطنية الكبرى وتاريخ الدولة الأردنية.

وأشار إلى أن الأردن يدخل مئويته الثانية في ظل مرحلة إقليمية ودولية مليئة بالتحولات، ما يستدعي قراءة أعمق لمعنى الاستقلال بوصفه مشروعًا مستمرًا يمتد إلى بناء دولة قوية بمؤسساتها، قادرة على مواكبة المتغيرات والحفاظ على توازنها وثوابتها الوطنية، مضيفًا أن الأردن واجه منذ تأسيسه تحديات معقدة فرضتها الجغرافيا ومحدودية الموارد والاضطرابات الإقليمية، إلا أنه استطاع، بفضل حكمة القيادة الهاشمية وتماسك شعبه، تحويل تلك التحديات إلى فرص للنهوض والتطور، ليغدو نموذجًا في الأمن والاستقرار والاعتدال وبناء المؤسسات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، خلال كلمة له في الحفل الذي أداره الإعلامي الأستاذ الدكتور هاني البدري، أن عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية يجسد مسيرة وطنية متواصلة، تقوم على ترسيخ الهوية الوطنية والقومية والإنسانية، وتعزيز قيم الدولة الحديثة التي أرساها الهاشميون منذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبين أن الوعي الوطني اليوم يشكل أحد أهم مرتكزات الأمن في البلاد، مشيرًا إلى أن الأردن سيبقى، بعزيمة قيادته وإرادة شعبه، قادرًا على تجاوز التحديات ومواصلة مسيرته بثقة وثبات، مستندًا إلى قيم الانتماء والولاء والعمل المخلص من أجل الوطن.

بدوره، أشار عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور إلى أن الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية تمثل محطة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، وتجسيدًا لمسيرة الدولة الحديثة التي تأسست على قيم السيادة، والكرامة، والإرادة الحرة بقيادة الهاشميين، مضيفًا أن الخامس والعشرين من أيار يعد "مجد وطن وذاكرة أمة"، ففيه تحررت الإرادة الوطنية من الانتداب، وانطلقت مسيرة البناء والتحديث نحو الدولة القائمة على القانون والمؤسسات.

هذا وتضمن الحفل فقرات وطنية وفنية جسدت رمزية الاستقلال في الوجدان الأردني، حيث قُدمت فقرات شعرية وحوارية حول استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، كما أحيت موسيقات القوات المسلحة الأردنية جانبًا من الفعاليات بعروض وطنية جسدت الإرث العسكري الأردني وروح الانضباط والفخر الوطني، إلى جانب مشاركة فرقة كورال الجامعة، وفرسان السلط، وتقديمها لعروضٍ فنية وتراثية عكست غنى الموروث الثقافي الأردني وأجواء الفرح الوطني بعيد الاستقلال.