محمد رمضان يرد بطريقته على شائعات خلافه مع محمد دياب

خبرني - عاد اسم محمد رمضان إلى واجهة التفاعل عبر منصات التواصل بعد تداول مقطع من لقائه مع عمرو أديب، وسط حديث متجدد عن طبيعة علاقته بالمخرج محمد دياب خلال فيلم "أسد".

تصدر النجم المصري محمد رمضان قوائم التريند على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو مجتزأ من مقابلته الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب، ركز فيه المتابعون على تعابير وجهه أثناء حديث مخرج ومؤلف فيلم "أسد" محمد دياب عن تعاونهما في الفيلم، ما دفع البعض إلى تداول تكهنات بشأن وجود توتر بين الطرفين خلال كواليس العمل.

اختار محمد رمضان الرد بصورة غير مباشرة، بعيدًا عن التصريحات الرسمية أو الدخول في سجالات إعلامية، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه محمد دياب وهو يتحدث بإيجابية عن فيلم "أسد" وكواليس تصويره، مشيدًا بأجواء التعاون بين جميع المشاركين في العمل.

ورأى متابعون ونقاد أن تصرف رمضان حمل رسالة واضحة للرد على ما تم تداوله بعد عرض المقابلة، خاصة أنه ترك لمحمد دياب الحديث بنفسه عن طبيعة العلاقة المهنية التي تجمعهما داخل الفيلم، في إشارة إلى أن تعابير وجهه التي وصفها البعض بأنها صادمة لا تعكس حقيقة الأجواء خلف الكاميرا.

وحظي تصرف محمد رمضان بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن الفنان المصري تعامل بهدوء مع حالة الجدل المتداولة، وتمكن من إنهاء التكهنات من دون الدخول في أي مواجهة إعلامية مباشرة.

في المقابل، استمر عدد من المتابعين في تداول المقطع الأصلي من اللقاء، مع انقسام الآراء بين من رأى أن تعابير رمضان جاءت بصورة عفوية، وآخرين اعتبروا أنها تعكس حالة توتر حقيقية، قبل أن يأتي رد الفنان ليخفف من حدة النقاش الدائر حول الأمر.

على جانب آخر، يواصل فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض المصرية، قبل انطلاق موسم عيد الأضحى 2026، الذي يشهد منافسة بين مجموعة من الأفلام الجديدة.

وتمكن الفيلم من تجاوز حاجز 25 مليون جنيه خلال خمسة أيام فقط منذ بدء عرضه في السينمات، ليواصل حضوره الجماهيري القوي منذ الأيام الأولى لطرحه.

قصة فيلم أسد

تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، حيث يقدم محمد رمضان شخصية عبد يدعى "أسد"، يعيش صراعًا نفسيًا قاسيًا نتيجة الواقع الاجتماعي المفروض عليه.

وتتصاعد الأحداث بعد دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ بعدها سلسلة من المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة في تلك الفترة، قبل أن يتعرض لصدمة قاسية تغير مجرى حياته بالكامل.

ومع تطور الأحداث، يتحول "أسد" من شخص يفضل الصمت إلى قائد لمواجهة مشتعلة تهدد مصير المحيطين به، ضمن رحلة درامية ترصد التحولات النفسية والإنسانية التي تمر بها الشخصية.

أبطال فيلم أسد

يشارك في بطولة فيلم "أسد" نخبة من النجوم، يتقدمهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، ورزان جمال، وعلي قاسم، وأحمد داش، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.

الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، بينما يتولى محمد دياب مهمة الإخراج.