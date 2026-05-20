برشلونة يتخذ قرارا حاسما بشأن صفقة باستوني

خبرني - أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة الإسباني اتخذ قرارا بالانسحاب من محادثات التعاقد مع مدافع إنتر ميلان الإيطالي، أليساندرو باستوني.

كان برشلونة يخطط لتعزيز خط دفاعه بقلب دفاع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، واعتبر باستوني الهدف الأبرز، في حين طالبت إدارة "النيراتزوري" بمبلغ 70 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الاهتمام بضم المدافع الإيطالي تضاءل في صفوف الفريق الكتالوني، ويعود ذلك إلى المغالاة في السعر المطلوب من قبل الإنتر، وهو ما يتجاوز الحدود المالية المتاحة لبرشلونة.

إضافة إلى ذلك، أبدى باستوني البالغ من العمر 27 عاما ترددا في إجراء مفاوضات مع ناديه لتخفيض قيمة الصفقة، الأمر الذي حوله إلى خيار بديل، مما يدفع برشلونة للبحث عن خيارات أخرى أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية.

يذكر أن باستوني كان قد وصل إلى صفوف الإنتر في صيف عام 2017، قادما من أتالانتا الإيطالي بصفقة بلغت 31 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى عام 2028.

وقد خاض المدافع الإيطالي 40 مواجهة في مختلف البطولات خلال هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.