الإمارات تكشف عن تقدم في مشروع خط أنابيب بديل لمضيق هرمز

خبرني - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر اليوم، أن الإمارات تمضي قدما في تنفيذ خطط وضعتها العام الماضي لمد خط أنابيب جديد يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز.

وكشف الجابر عن أن 50 بالمئة من أعمال الشروع في المشروع مكتملة بالفعل حاليا، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز أمن الطاقة لديها وتنويع مسارات تصدير النفط.

وعلى صعيد متصل، تحدث وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم أمس، عن تحركات سرية جارية في قطاع الطاقة لنقل النفط من السعودية والإمارات عبر إسرائيل إلى أوروبا.

وقال كوهين إن تحركات في قطاع الطاقة تجري "في الخفاء"، مشيرا إلى أن خطوات تتخذ بالفعل لنقل النفط من مناطق الإنتاج في السعودية والإمارات إلى أوروبا عبر إسرائيل، وفق ما نقله موقع "واللا" العبري.

ويأتي المشروع الإماراتي في إطار سعي الإمارات إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم لنقل النفط، ولكنه يشهد توترات جيوسياسية متكررة. ويمثل خط الأنابيب الجديد بديلا استراتيجيا يضمن استمرارية تدفق صادرات النفط من الإمارات.

