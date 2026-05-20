«إنستا باي» يعمل مجانا دون استهلاك الإنترنت.. خطوة تدعم التحول الرقمي في مصر

  • 20 أيار 2026
  • 18:54
خبرني - كشفت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، الدكتورة مها عبد الناصر عن مفاجأة تتعلق باستخدام تطبيق «إنستا باي»، مؤكدة أن التطبيق يعمل حاليا دون احتسابه من باقات الإنترنت الخاصة بالمستخدمين، إلى جانب عدد من المواقع التعليمية والحكومية.

وقالت عبد الناصر، إنها طالبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية الأساسية مجانًا، خاصة التطبيقات المرتبطة بالمدفوعات والخدمات الحكومية والتعليمية.

وأوضحت أن تطبيق إنستا باي، إلى جانب المواقع التعليمية والحكومية، يتم تشغيله حاليًا مجانا دون استقطاع أي استهلاك من باقات الإنترنت، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية.

ويُعد «إنستا باي» من أبرز تطبيقات المدفوعات اللحظية في مصر، حيث يتيح التحويل الفوري بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية على مدار الساعة، وشهد توسعًا كبيرًا في أعداد المستخدمين خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، طالبت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% المفروضة على خدمات الإنترنت ومكالمات الهاتف المحمول، معتبرة أن الخطوة ستخفف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.

كما أشارت إلى وجود تحركات لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتقوية شبكات المحمول في عدد من المناطق التي تعاني ضعف التغطية.

وأكدت مها عبد الناصر أن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعهد بالعمل على تحسين جودة الخدمة وإنشاء أبراج تقوية جديدة لشبكات المحمول، موضحة أن أزمة ضعف الشبكات من المتوقع حلها بالكامل قبل نهاية عام 2026.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في مصر توسعًا متزايدًا في الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، بالتزامن مع خطط حكومية لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

