خبرني - عمر الصمادي ... وقّعت شركة "توقيعي"، المتخصصة في حلول التوقيع الرقمي وخدمات الثقة الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة المرناه "35D"، ذراع تكنولوجيا المعلومات لمدينة العقبة الرقمية والمسؤولة عن تطوير وتشغيل الحلول الرقمية والتقنية ضمن منظومتها، بهدف تطوير وتعزيز حلول الثقة الرقمية، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع مستوى موثوقية وأمان المعاملات الرقمية في الأردن والمنطقة.

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان على دراسة تطوير واستضافة وتشغيل حلول ومنصات الثقة الرقمية ضمن بيئات مدينة العقبة الرقمية، بما يشمل خدمات التوقيع الرقمي، والتوقيع عن بُعد، والحلول المعتمدة على البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)، إلى جانب خدمات وحدات التشفير والأمان المادي كخدمة (HSMaaS)، بما يتيح توفير بنية رقمية آمنة وموثوقة لإدارة المفاتيح الرقمية، وتنفيذ عمليات التوقيع الإلكتروني، وحماية الأنظمة والمعاملات الحساسة، بما يخدم القطاعات المالية والمصرفية والحكومية والخاصة، ووفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والثقة الرقمية.



كما يتضمن التعاون دراسة إطلاق وتوسيع خدمات التوقيع الرقمي بنموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، والعمل على تطوير نماذج تشغيل وتسويق لهذه الخدمات انطلاقاً من الأردن نحو الأسواق الإقليمية، إلى جانب التعاون في مبادرات وطنية وإقليمية تدعم التحول الرقمي وتعزز منظومة الثقة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

ويستند هذا التعاون إلى ما توفره مدينة العقبة الرقمية من بنية تحتية متقدمة، تشمل مراكز بيانات محايدة بمعايير Tier III وبقدرة 12 ميجاواط، ومهيأة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منظومة متكاملة للربط والاتصال المحلي والدولي، بما يتيح استضافة وتشغيل الخدمات الرقمية بكفاءة واعتمادية عالية.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “توقيعي” السيد سامي الراسخ أن هذه المذكرة تمثل خطوة نحو توسيع نطاق حلول التوقيع الرقمي والخدمات المرتبطة بها، والاستفادة من منصات مدينة العقبة الرقمية المتقدمة التي تدعم تقديم خدمات رقمية موثوقة وقابلة للتوسع.



من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للأعمال في مدينة العقبة الرقمية السيد أمين الخوالدة إلى أن هذا التعاون يعزز من دور مدينة العقبة الرقمية كمنصة داعمة لحلول الثقة الرقمية، من خلال توفير بنية تحتية متقدمة تتيح للجهات التقنية تطوير وتقديم خدماتها بكفاءة وضمن أعلى معايير الاعتمادية.

ويُذكر أن شركة "توقيعي" تُعد من الشركات المتخصصة في خدمات الثقة الرقمية والتوقيع الإلكتروني، حيث تعمل على تطوير حلول متكاملة تمكّن المعاملات الرقمية وتدعم إدارة الهوية الرقمية، بما يضمن مستويات عالية من الأمان والموثوقية والامتثال، ويخدم احتياجات القطاعات المنظمة وبيئات الأعمال المختلفة.



فيما تمثل شركة المرناه، ذراع تكنولوجيا المعلومات لمدينة العقبة الرقمية، والجهة المشغّلة لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والحلول الأمنية، حيث توفر بيئة متكاملة تمكّن المؤسسات من تشغيل خدماتها الرقمية وتوسيعها بكفاءة، وتقديم حلول سحابية وأمنية تلبي متطلبات الأعمال للقطاعات الحيوية والحساسة.