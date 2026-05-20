أسعار الذهب تحت الضغط مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

خبرني - صعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط تفاؤل بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.

وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، ارتفع الذهب في ​المعاملات الفورية 0.19% إلى 4490.36 دولار للأونصة، بعدما ‌انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.44% إلى 4492.42 دولار.

وقال المحلل لدى شركة "إف.إكس.تي.إم" لقمان أوتونوجا، إن أي تقدم إيجابي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قد يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز، من شأنه أن يدعم أسعار الذهب نتيجة تراجع الدولار وتراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وأضاف أن استمرار تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب، مع زيادة مخاوف التضخم وتعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران قد تنتهي بسرعة كبيرة، فيما أشاد نائبه جي دي فانس بالتقدم الذي أحرزته المحادثات مع طهران نحو التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأعمال القتالية.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، لكنها بقيت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من عام، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي عزز المخاوف من التضخم وزاد التوقعات باتجاه رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتجنب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم، بهدف استشراف توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح بنك إيه.إن.زد في مذكرة بحثية أن الذهب لا يزال مدعوما على المدى الطويل بفعل الضبابية الجيوسياسية، ومخاوف الديون، إضافة إلى توجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها.