تردد أون تايم سبورت الجديد على نايل سات وعرب سات 2026

يعيش جمهور الكرة المصرية أجواء حماسية مع المواجهات الحاسمة في منافسات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر موسم 2025-2026، في ظل المنافسة القوية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز على صدارة البطولات المحلية.

وتوفر ON Time Sports تجربة مشاهدة متكاملة لعشاق كرة القدم، من خلال البث المباشر بجودة HD، إلى جانب الاستوديوهات التحليلية المتطورة، والتغطيات الفنية التي يقدمها عدد من نجوم الكرة والمحللين الرياضيين.

البث المباشر والاستوديوهات التحليلية

توفر قنوات ON Time Sports بثًا مباشرًا بجودة HD وصوتًا رقميًا واضحًا، بما يضمن متابعة المباريات دون تشويش أو انقطاع. وتتيح القنوات متابعة جميع تفاصيل المباريات لحظة بلحظة، بما يشمل الأهداف والتبديلات والبطاقات، إلى جانب توفير قنوات إضافية لنقل المباريات المتزامنة.

كما تقدم الشبكة الرياضية تحليلات فنية قبل انطلاق المباريات، تشمل قراءة التشكيل المتوقع، والخطط التكتيكية، وأبرز العناصر المؤثرة داخل كل فريق. كما تستعرض التحليلات بعد المباريات أداء الفرق ونقاط القوة والضعف، وتأثير النتائج على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويشارك في هذه الاستوديوهات عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين، لتقديم قراءة فنية شاملة للمباريات.

البرامج الرياضية قبل وبعد المباريات

تقدم قنوات ON Time Sports برامج يومية لمتابعة أخبار الدوري المصري، والصفقات الجديدة، وآخر تطورات الإصابات داخل الأندية.

كما تشمل التغطية متابعة المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمدربين واللاعبين قبل المباريات وبعدها، إلى جانب تقديم تحليلات متخصصة للأداء الفردي والجماعي لكل فريق.

وتساعد هذه البرامج المشاهدين على متابعة جميع تفاصيل المنافسات المحلية بصورة أكثر دقة وتنظيمًا.

نصائح لمتابعة المباريات دون تقطيع

ضبط التردد الجديد بصورة دقيقة على القمر الصناعي.

استخدام كابل إشارة بجودة عالية وخالٍ من التلف.

تحديث جهاز الاستقبال إلى أحدث إصدار لتفادي المشكلات التقنية.

إعادة البحث اليدوي عند تغيير التردد أو إضافة القناة.

متابعة القنوات الإضافية ON Time Sports 2 و3 لمشاهدة المباريات المتزامنة.

ترددات ON Time Sports 2026

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح الجودة

ON Time Sports HD 11823 رأسي V 27500 5/6 HD

ON Time Sports MAX HD 11977 رأسي V 27500 5/6 HD

ON Time Sports Plus HD 11977 رأسي V 27500 5/6 HD

ON Time Sports HD عرب سات 12379 أفقي H 27500 5/6 HD

ويتيح التردد الجديد متابعة المباريات المتزامنة عبر القنوات الإضافية ON Time Sports 2 و3.

متابعة المباريات عبر تطبيق ON

توفر الشبكة أيضًا متابعة المباريات عبر تطبيق ON، من خلال:

بث مباشر بجودة HD عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات.

متابعة لحظية للأهداف والبطاقات والتبديلات.

تحديث مستمر لجدول ترتيب الدوري المصري ومواعيد مباريات الفرق الكبرى.