(حفلة شاي) تجمع بوتين وشي في إحدى أهم فعاليات زيارة الرئيس الروسي لبكين

خبرني - بعد محادثاتهما الرسمية في وقت سابق اليوم عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اجتماعا في جو غير رسمي لبحث القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك حول مائدة الشاي.

وخلال "حفلة الشاي" تناول الزعيمان الروسي والصيني أزمة أوكرانيا والنزاع في إيران والعلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما في ضوء زيارته الأخيرة إلى بكين، حسبما أفاد في وقت سابق مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، مضيفا أنهما سيبحثان أيضا أبرز قضايا السياسة الخارجية والتعاون بين البلدين في مجالات أخرى.

وقد أصبحت "حفلات الشاي" هذه بين بوتين وشي جين بينغ حدثا تقليديا خلال زيارات الزعيم الروسي للصين. ويجري اجتماع اليوم كسابقاته خلف أبواب مغلقة وبصيغة ضيقة، حيث يقتصر الحضور على أربعة أعضاء من الوفد من كل جانب. ويشارك في الاجتماع من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس مكتب الرئاسة مكسيم أوريشكين، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف.

وذكر أوشاكوف في وقت سابق أن الكرملين يولي أهمية خاصة لهذه المناقشة بصيغة "حفلة الشاي" التي تشكل إحدى أهم فعاليات الزيارة، معربا عن أمل موسكو بأن يستمر اللقاء "لأطول فترة ممكنة"، إذ تتيح هذه الصيغة المغلقة للزعيمين مناقشة أهم المواضيع بطريقة ودية وصريحة وفي جو من الثقة، وفقاً لمساعد الرئيس الروسي.