نتنياهو ينتقد بن غفير بعد التنكيل بناشطي أسطول الصمود

خبرني - انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بعد التنكيل بناشطين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته قواته، وأكد أنه أوعز بالإسراع في ترحيلهم".

وقال نتنياهو في بيان، بعد نشر بن غفير مقطع فيديو يُظهر الناشطين راكعين وأيديهم مقيدة "الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها. وقد أوعزت إلى الجهات المعنية بترحيل المحرّضين (الناشطين) في أسرع وقت ممكن".

ونشر بن غفير، مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، وهم محتجزون وبعضهم جاثٍ وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.

ويُعد "أسطول الصمود العالمي" الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي، ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول 2023.

وبدأت إسرائيل باعتراض الأسطول الاثنين قبالة سواحل قبرص.