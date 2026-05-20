*
الاربعاء: 20 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العراق يلجأ إلى العقبة للاستيراد بنظام الترانزيت

  • 20 أيار 2026
  • 17:50
العراق يلجأ إلى العقبة للاستيراد بنظام الترانزيت

خبرني  - قال المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إن 5 بواخر ترسو حاليا على أرصفة ميناء العقبة، تحمل شحنات متنوعة تشمل الأرز والذرة والسكر والحديد والخشب، وجميعها بضائع “ترانزيت” متجهة إلى العراق، في ظل توقف العمليات البحرية في مضيق هرمز.

وأضاف خليفات أن العراق لجأ إلى ميناء العقبة لتنفيذ عمليات الاستيراد بنظام الترانزيت منذ نحو شهرين، تزامنا مع تطورات الأحداث في إيران وتأثر حركة الملاحة البحرية في المنطقة، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن حجم المناولة على رصيف النفط في ميناء العقبة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو مليوني طن، مقارنة مع نحو 1.4 مليون طن خلال عام 2024، مسجلا زيادة تقارب 70%.

وبيّن خليفات أن الميناء استقبل أيضا 100 ألف طن من الزيوت النباتية المخصصة للعراق عبر 4 بواخر، فيما تنتظر حاليا باخرتان إضافيتان محملتان بنحو 65 ألف طن من الزيوت النباتية لتفريغ حمولتهما.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاردن .. أسعار الأضاحي البلدية بين 240 و300 دينار والرومانية تصل إلى 280 دينارا
الاردن .. أسعار الأضاحي البلدية بين 240 و300 دينار والرومانية تصل إلى 280 دينارا
  • 2026-05-20 19:57
غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأردنية - CAFRAJ تنتخب مجلس إدارة جديدًا للفترة 2026-2028
غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأردنية - CAFRAJ تنتخب مجلس إدارة جديدًا للفت...
  • 2026-05-20 19:39
الاردن .. 5 بواخر محمّلة بشحنات إلى العراق ترسو على أرصفة ميناء العقبة
الاردن .. 5 بواخر محمّلة بشحنات إلى العراق ترسو على أرصفة ميناء العقبة
  • 2026-05-20 19:35
مسؤول إيراني: إغلاق باب المندب قد يرفع أسعار النفط إلى 250 دولارا للبرميل
مسؤول إيراني: إغلاق باب المندب قد يرفع أسعار النفط إلى 250 دولارا للبرميل
  • 2026-05-20 19:35
أسعار الذهب تحت الضغط مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
أسعار الذهب تحت الضغط مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
  • 2026-05-20 18:41
المركزي الأردني: استمرار عمل الدفع الإلكتروني وكليك خلال العيد
المركزي الأردني: استمرار عمل الدفع الإلكتروني وكليك خلال العيد
  • 2026-05-20 16:06