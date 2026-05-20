لماذا كانت أذرع الديناصور (تي ريكس) صغيرة جدا؟.. العلماء يحلون اللغز

خبرني - توصلت دراسة جديدة إلى إن الديناصورات الضخمة آكلة اللحوم مثل "تي ريكس" (Tyrannosaurus rex) كانت تمتلك أذرعا صغيرة لأنها استخدمت رؤوسها القوية كسلاح أساسي في الصيد، وليس مخالبها.

وكان التيرانوصور الملك ديناصورا ضخما يصل طوله إلى 12 مترا وارتفاعه إلى 6 أمتار، لكن أطرافه الأمامية كانت قصيرة بشكل طريف.

وكان "تي ريكس" واحدا من خمس مجموعات من الديناصورات التي تمتلك أطرافا أمامية قصيرة من والتي تنتمي لجنس "التيرانوصوروس ركس".

ولطالما تساءل العلماء لماذا كان طول أذرعه نحو 90 سنتيمترا فقط، أي ما يعادل طول ذراعي الإنسان تقريبا.

ويقول العلماء الآن إن الأذرع الصغيرة لهذه الديناصورات الضخمة مرتبطة بتطور جماجمها الكبيرة والقوية. وهذا يمثل تحولا في استراتيجية الصيد من الاعتماد على المخالب إلى الاعتماد على الرأس والفكين.

وهذا التطور الجسدي تزامن مع زيادة حجم الفرائس، والتي كانت على شكل ديناصورات ضخمة طويلة الرقبة آكلة النباتات (مثل الصوروبودات) وغيرها من الحيوانات العاشبة الكبيرة.

وقال تشارلي روجر شيرير، مؤلف الدراسة المنشورة في مجلة Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences، وهو طالب دكتوراه في كلية لندن الجامعية: "سعينا لفهم ما الذي كان يدفع هذا التغيير، فوجدنا علاقة قوية بين الأذرع القصيرة والرؤوس الكبيرة والمبنية بقوة".

وأضاف: "الرأس حل محل الأذرع كوسيلة للهجوم. إنها حالة من 'استخدمها أو تخسرها'. الأذرع لم تعد مفيدة وتقلص حجمها بمرور الوقت".

وبدأت تكيفات الرأس العملاقة في الديناصورات في المناطق التي كانت تعيش فيها فرائس ضخمة. وفي هذا العالم القديم، كانت محاولة الإمساك بديناصور صوروبود بطول 30 مترا باستخدام المخالب أقل فعالية من مهاجمته والإمساك به بالفكين. ويعتقد أن زيادة حجم الفرائس أدت إلى "سباق تسلح تطوري" شهد تطور جماجم وفكين قويين لدى الديناصورات، ما وفر لها قدرة أفضل على إخضاع الفرائس.

وفي الدراسة، قام العلماء بقياس متانة الجمجمة من خلال حساب أبعادها، ومدى ترابط عظام الرأس، وقوة عضة الفك. فوجدوا أن "تي ريكس" حصل على أعلى درجة، يليه "الزاحف الطاغي (Tyrannotitan - وهو ديناصور آخر ذو قدمين، ضخم تقريبا مثل تي ريكس، عاش في الأرجنتين منذ 145-100 مليون سنة).

وقارن العلماء أيضا طول الذراع بحجم الجمجمة عبر مجموعات الديناصورات الخمس، فوجدوا أن انخفاض حجم الطرف الأمامي كان مرتبطا بقوة الجمجمة بشكل أوثق من ارتباطه بحجم الجمجمة أو حجم الجسم الكلي.

ولاحظ العلماء أنه حتى بعض الديناصورات المفترسة ذات الرؤوس القوية والأطراف الأمامية الصغيرة كان حجم جسمها الإجمالي صغيرا.

وخلص العلماء إلى أن "تقلص الأطراف الأمامية كان نتاج عدم الحاجة إليها في اصطياد الفرائس".

وهذه الأحداث أدت إلى تحول من إخضاع الفريسة باستخدام الأطراف الأمامية القابضة إلى استخدام العضات القوية والجماجم المتينة.