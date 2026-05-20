الرمثا: بيان من عبد الفتاح السباح 

خبرني – أصدر عبد الفتاح السباح من الرمثا بيانا باسمه بواسطة المحامي محمد فايز الفقير (أبو العز)، تاليا نصّه:

"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"

بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، وبأسمى عبارات الشكر والامتنان، نرفع هذا البيان الرسمي والذي صدر إحقاقاً للحق وترسيخاً لسيادة القانون في ظل العدالة الأردنية الهاشمية العادلة النزيهة تحت ضل الراية الهاشمية المظفرة.

بالبداية نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والإجلال إلى مقام القضاء الأردني الشامخ ، ممثلاً بـ هيئة محكمة الجنايات الكبرى الموقرة وقضاة محكمة التمييز العليا ، قضاة العدل وحماة الحق ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية وعطوفة متصرف لواء الرمثا وجميع أجهزتنا الأمنية الراسخة وعلى رأسهم عطوفة مدير الأمن العام ، الذين أثبتوا يوماً بعد يوم أنهم السد المنيع في وجه الظلم، والحصن الحصين لكل مظلوم.

لقد جاء قرار المحكمة الموقرة الأخير عنواناً للحقيقة ، وتجسيداً حياً لروح العدالة النزيهة التي لا تلتفت إلا لصوت الحق والبيّنة القانونية الساطعة، مما يرسخ ثقتنا المطلقة بقضائنا العادل الذي هو محط فخر واعتزاز كل الأردنيين.

كما لا ننسى صاحب الجهد الكبير في اشهار الحق والذي نتقدم بالشكر وعظيم الامتنان، والثناء المستحق إلى الفارس النبيل في ميدان الحق والقانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سعادة المحامي الأستاذ محمد فايز الفقير (أبو العز) المحترم والذي كان لجهوده القانونية الاستثنائية، وعمله الدؤوب، وخبرته الفذّة أبلغ الأثر في إظهار الحقيقة وإرساء قواعد العدالة في هذه القضية. والذي أدى واجبه بكل حرفية وقدم أسمى قيم مهنة المحاماة رسالةً وشرفاً، فكان نعم الوكيل، ونعم السند .

انطلاقًا من قيم التسامح والحرص على وحدة الصف، وإكرامًا لله تعالى ثم لسيد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، وحفاظًا على أمن الوطن واستقراره فقد قررنا إسقاط الحق الشخصي بحق المحكومين إيمانًا منا بأن المصلحة العامة ووحدة المجتمع فوق كل اعتبار ونؤكد أن هذا القرار جاء بدافع الحرص على تهدئة النفوس ولمّ الشمل، رغم ما في القلوب من ألم، سائلين الله أن يكون فيما جرى عبرة للجميع ، وأن يحفظ الأردن قيادةً وشعبًا من كل سوء لكن تبقى أحكام القضاء واجبة الاحترام، وما باليد حيلة بعد صدورها ولقد صدر بياننا بكل مشاعر الحزن والأسف ونتقدم بالتعاطف مع الذين صدرت بحقهم الأحكام الشديده ، وقلوبنا معهم ومع أهلهم في هذا الظرف الصعب ، فهؤلاء أبناء مدينة الرمثا واردننا الحبيب ، ولا أحد يرضى لهم الضيق أو الأذى.

لكننا في ذات الوقت نؤكد احترامنا الكامل لهيبة القانون الأردني وقرارات القضاء العادل أحكام القضاء ونسأل الله أن يفرّجها عليهم، وأن تكون هذه المرحلة درسًا وعبرة للجميع، وأن يحفظ شبابنا وبلدنا من كل سوء.

عبد الفتاح السباح

بواسطة الاستاذ الكبير ابوالعز الفقير

التاريخ 2026/5/20